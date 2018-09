Hannover

Ein Spaziergänger hat am Donnerstagnachmittag den gestohlenen Wagen eines Autofahrers aus Bemerode in einem Waldstück bei Sehnde entdeckt. Der BMW X5 war offenbar von den Tätern zum Ersatzteillager umfunktioniert worden. An dem Fahrzeug fehlten die Räder, die Scheinwerfer, die Kotflügel und die gesamte Elektronik.

Der Besitzer des BMW hatte seinen Waren am Donnerstagmorgen gegen 3.20 Uhr vor seinem Haus an der Wülfeler Straße abgestellt. Am Vormittag hatte er festgestellt, dass sein Auto entwendet worden war und informierte die Polizei. Die Ermittler suchen dringend Zeugen, die Hinweise geben können, wer BMW wann in dem Waldstück zwischen Bilm und Wassel abgestellt hat. Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm