Hannover

Ein 31-Jähriger steht im Verdacht, am Sonnabend in der Innenstadt zwei Autos beschädigt zu haben. Die Polizei nahm den Betrunkenen gegen 14 Uhr am Klagesmarkt fest. Zeugen hatten den Randalierer beobachtet und die Einsatzkräfte verständigt.

Die Hinweisgeber hatten den Betrunkenen am Klagesmarkt gesehen. Dort urinierte er an einen dort abgestellten Toyota. Anschließend verkratzte und beschädigte er die Motorhaube des Wagens. Kurz zuvor war er an der Herschelstraße dabei beobachtet worden, wie er an einem geparkten Mercedes einen der Außenspiegel abgetreten hatte. Insgesamt beläuft sich der Schaden nach Angaben der Polizei auf rund 1000 Euro.

Von tm