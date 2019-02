Auf der Autobahn 2 bei Hannover haben sich am Montag mehrere schwere Auffahrunfälle mit Lastwagen ereignet. Bei Hämelerwald starb am Mittag ein Mensch, dort war ein Auto unter einen Lastwagen gerutscht. Am Kreuz Ost wiederum bleibt die A2 in Richtung Dortmund bis etwa 18 Uhr gesperrt.