Hannover

In Waldhausen und der Südstadt waren zu Beginn der Woche ominöse Blumengeschenke vor Haushalten abgestellt worden. Bewohner hatten dahinter eine Einbruchsmasche vermutet, bei der Kriminelle ausbaldowern wollten, welche Anwohner derzeit im Urlaub sind. Präventiv alarmierten sie die Polizei. Die HAZ hatte am Sonnabend über die Funde berichtet. Wie die Polizei nun mitteilte, handelt es sich bei den Präsenten um Gaben einer kirchlichen Jugendgruppe aus Bremen. Mitglieder der St.-Martini-Gemeinde hatten in der vergangen Woche eine Freizeit in Hannover verbracht.

Die verdächtigen Geschenke bestanden aus einer Topfblume, einer kurzen Notiz und einem Luftballon. „Da zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Sachen im Zusammenhang mit dem Auskundschaften von möglichen Einbruchszielen stehen, haben die Beamten die Töpfe sichergestellt und Ermittlungen aufgenommen“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak zu den Funden. Wie die Behörde mitteilte, konnte am Sonnabend die harmlose Herkunft abschließend geklärt werden.

Von man