Hannover

Wer einmal oben in der Kuppel des Neuen Rathauses war, wird es bestätigen können: Der Blick über Hannover und Umland ist einzigartig. Wer will, kann diesen Ausblick noch die kommenden Woche über genießen. Wegen des guten Wetters hat die Stadt die Saison für den Bogenaufzug verlängert. Bis zum 18. November sind Auffahrten in die fast 98 Meter hohe Kuppel möglich.

Der Bogenaufzug in dem 1913 eingeweihten Gebäude ist weltweit einzigartig. Er startet senkrecht und bringt die Fahrgäste in einem Winkel von bis zu 17 Grad nach oben.

Auffahrten sind bis zum 18. November von Montag bis Freitag, 9.30 bis 17.30 Uhr, möglich sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Kinder ab 6 Jahren und Ermäßigte 2 Euro.

Von frs/RND