Hannover

Die General-Wever-Straße in Bothfeld war am Dienstagnachmittag nach einem ungewöhnlichen Unfall in Höhe der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne gesperrt. Bei Baumfällarbeiten einer Firma aus der Wedemark auf dem Kasernengelände hatte es eine Panne gegeben. Anders als geplant, fiel der Stamm nicht auf das ehemalige Gelände der Bundeswehr sondern quer über die General-Wever-Straße. Glück im Unglück hatten die Insassen eines Fahrschulautos, das in diesem Moment auf der Strecke unterwegs war. Der Baum demolierte zwar die Frontscheibe des Wagens, verletzt wurde aber niemand. Ein Rettungswagen, der vorsorglich zur Unfallstelle gerufen worden war, wurde nicht benötigt.

Arbeiter beseitigte das Hindernis auf der Straße

Anders als in ähnlichen Fällen üblich, verzichteten die Verursacher, die Feuerwehr zur Unterstützung bei der Beseitigung des Hindernisses zu alarmieren. Die Arbeiter des Unternehmens setzten selbst die Sägen an und zerteilten Stamm und Äste. In dieser Zeit war die Straße für den Verkehr gesperrt. Es kam zu Behinderungen.

Die Baumfällarbeiten sind deshalb notwendig, weil das Areal bebaut werden soll. Unter dem Namen Gartenstadt Hannover-Nord sollen hier Wohnungen für rund 1500 Menschen entstehen.

Von tm