Hannover

Die Polizei sucht Zeugen nach einem dreisten Trickdiebstahl am Sonnabend in Bothfeld. Zwei Männer hatten sich als Wasserwerker ausgegeben und in der Wohnung eines älteren Ehepaars an der Kugelfangtrift zwei Geldkassetten mit insgesamt 30 000 Euro entwendet.

Nach Angaben der Polizei hatten die Täter gegen 13 Uhr an der Wohnungstür der Senioren geklingelt. Sie gaben an, den Wasserdruck in den Räumen überprüfen zu müssen. Sie forderten die 81-jährige Frau auf, sich ins Badezimmer zu begeben, um dort den Wasserhahn aufzudrehen. Ihr ein Jahr älterer Mann sollte sich um den Wasserhahn in der Küche kümmern.

Als die angeblichen Wasserwerker etwa zehn Minuten später fluchtartig die Wohnung verließen, bemerkten die Eheleute, dass sie hereingelegt worden waren. Aus dem Schrank im Wohnzimmer fehlten die beiden Kassetten mit den Ersparnissen.

Beide Betrüger sind zwischen 20 und 30 Jahren alt und haben osteuropäische Erscheinungen. Einer der Männer ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und trug eine dunkelblaue Jacke, eine Jeans, weiße Turnschuhe und eine Baseball-Kappe. Sein Komplize ist etwas größer, kräftig und hat kurze schwarze Haare. Er trug ebenfalls eine dunkelblaue Jacke, Jeans und schwarze Turnschuhe. Hinweise auf die Täter nimmt die Kripo unter (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von tm