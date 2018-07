Hannover

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen verbietet die Stadt Hannover das Grillen in öffentlichen Park- und Grünanlagen ab sofort. In den zurückliegenden Tagen hatte die Stadtverwaltung das Grillen noch gestattet und dabei an die Vernunft und Eigenverantwortung appelliert. Angesichts der extremen Wetterlage erscheint das inzwischen zu riskant.

Grundlage für das Verbot ist die Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Hannover. Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße geahndet werden. Der Ordnungsdienst der Landeshauptstadt wird Kontrollen vornehmen, zunächst aber vor allem informieren. Die Verwaltung bittet um Verständnis für die aus Sicherheitsgründen erforderliche Regelung. Bei Änderung der Wetterlage wird das Verbot kurzfristig wieder aufgehoben.

Von Bärbel Hilbig