Hannover

Wollten Diebe ihre Spuren verwischen? Unbekannte haben am Sonntagmorgen einen gestohlenen Roller im Sahlkamp angezündet und abbrennen lassen. Ein 63-jähriger Laubenbesitzer in der Kleingartenkolonie am Hoppelweg hatte gegen 8 Uhr einen lauten Knall gehört und das brennende Gefährt entdeckt. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, brannte der Roller weitestgehend aus.

Die Polizei geht davon aus, dass das Zweirad absichtlich angezündet wurde: Die 28-jährige Besitzerin hatte es am Sonnabend gegen 3.30 Uhr als gestohlen gemeldet, die hatte es am Abend zuvor gegen 18.30 Uhr am Fahrbahnrand der rund sechs Kilometer entfernten Sievertstraße (Kleefeld) abgestellt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-32 17 oder -55 55.

Von pah