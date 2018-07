Aus der Stadt Immobilienmarktbericht - Büroimmobilien stark gefragt Preise und Nachfrage bei Büroimmobilien sollen nach Experteneinschätzung im zweiten Halbjahr steigen. Das geht aus dem Immobilienmarktbericht hervor, den die Region gerade mit Branchenteilnehmern erarbeitet.

Am Montag haben die Vorbereitungsarbeiten begonnen: So soll die neue Continental-Hauptverwaltung Pferdeturm am Pferdeturm aussehen, das aktuell größte Bürobauprojekt in Hannover. Quelle: Continental AG