Hannover/Bremen/Wolfsburg

Der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga am Sonnabend hat Auswirkungen auf Reisende in niedersächsischen Bahnhöfen. Mit dem Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Werder Bremen und der Partie VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 trifft die Bundespolizei Vorkehrungen, um die Sicherheit zu gewährleisten. So gilt in mehreren Bahnhöfen und Zugverbindung ein vorübergehendes Mitführverbot von Glasflaschen und Getränkedosen. Auch das Tragen von pyrotechnischen Gegenständen, Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenständen ist nicht erlaubt.

In diesem Zusammenhang hat die Bundespolizeidirektion Hannover ein temporäres Mitführverbot von Glasflaschen, Getränkedosen, pyrotechnischen Gegenständen, Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenständen für alle Personen erlassen, die die genannten Bereiche betreten, sich dort aufhalten oder Reisezugverbindungen auf diesen Strecken nutzen. Die Verfügung gilt auch auf allen Zustiegsbahnhöfen und Haltepunkten der Bahnstrecken. Bei einem Verstoß kann ein Zwangsgeld in Höhe von 250 EUR verhängt werden. Die Bundespolizei wird die Einhaltung der Ordnungsverfügung überwachen.

„Die Erfahrung bei brisanten Fußballspielen hat gezeigt, dass insbesondere Glasbehälter von gewaltbereiten und zum Teil alkoholisierten Fußballfans als Wurfgeschosse gegen Reisende, friedliche Fans und Polizeibeamte eingesetzt werden“, sagt Jörg Ristow von der Bundespolizei Hannover. Vor allem Zerbrochene Glasflaschen würden ein erhöhtes Verletzungsrisiko für Reisende und Fans darstellen. „Die Gefahr, die von pyrotechnischen Gegenständen ausgeht, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Nicht selten tragen betroffene Personen schwere Verletzung davon“, sagt Ristow.

Im Hauptbahnhof Hannover gilt die Verfügung im Zeitraum von 8 Uhr bis 14 Uhr und von 18 Uhr bis 22 Uhr.

Im Hauptbahnhof Bremen im Zeitraum von 10 Uhr bis 14 Uhr und von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Im Hauptbahnhof Wolfsburg im Zeitraum 10 Uhr bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr 19.30 Uhr.

Wegen des Auswärtsspiels von Hannover 96 in Bremen sind diese Strecken betroffen:

Die Bahnstrecke (1740) Von Hannover Hauptbahnhof, Nienburg, Verden und dem Hauptbahnhof Bremen im Zeitraum von 8 Uhr bis 14 Uhr und von 18 Uhr bis 22 Uhr.

Die Bahnstrecken (1711/1712/1960) zwischen Hannover Hauptbahnhof, Soltau und Bremen Hauptbahnhof von 8 Uhr bis 14 Uhr und von 18 Uhr bis 22 Uhr.

Diese Bahnstrecken und Haltestellen sind von der Verfügung wegen der Bundesliga-Partie in Wolfsburg betroffen:

Die Bahnstrecken (1700/1750/1730/1756/6107) zwischen Bahnhof Minden und Hannover Hauptbahnhof, dem Bahnhof Lehrte, Braunschweig Hauptbahnhof und dem Hauptbahnhof Wolfsburg im Zeitraum 7 Uhr 14.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 22 Uhr

Die Bundespolizei bittet alle Reisende, sich auf diese Besonderheiten bei der Planung und Durchführung ihrer Reise einzustellen.

Von man