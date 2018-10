Hannover

Die Polizei in Burgdorf ist am Montag zu einem tierischen Einsatz gerufen worden. Ein Hängebauchschwein, das in einem Pferdestall zwischen Sorgensen und Otze vorübergehend untergebracht war, hatte am Sonntagabend offenbar großen Freiheitsdrang verspürt und hatte seine Behausung verlassen. Gemeinsam mit Freunden versuchten die Besitzer das Schwein auf den Feldern zwischen Weferlingsen und Sorgensen wieder einzufangen.

Dies gestaltete sich schwieriger als gedacht, da das Hängebauchschwein sehr schnell unterwegs war. Die Versuche, das Schwein wieder einzufangen, wurden am Sonntagabend zunächst eingestellt und am Montagmorgen fortgesetzt. Doch auch die Unterstützung durch Mitarbeiter des Tierheims führte bislang nicht zum Erfolg.

Als das Tier an der Bundesstraße 188 entdeckt wurde, schalteten Zeugen die Polizei ein. Gemeinsam mit den Tierrettern der Feuerwehr gelang es den Beamten, das Schwein wieder einzufangen und in seinen Stall zurück zu bringen.

