Hannover/Hamburg

Eigentlich wollte die CDU nicht an die große Glocke hängen, wer beim Parteitag in Hamburg über die neue Parteispitze abstimmt. Aber weil die Entscheidung eben die Tragweite hat, die sie hat, bohrten die Medien natürlich nach. Schließlich ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass der- oder diejenige, der oder die heute die Nase vorn hat, Deutschlands nächster Kanzler wird – oder die nächste Kanzlerin.

Zur Galerie Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn – wer soll an der Spitze der CDU auf Angela Merkel folgen? Am Freitag haben 1001 Delegierte auf dem CDU-Bundesparteitag die Wahl. Die HAZ hat die Delegierten aus der Region Hannover nach ihren Favoriten gefragt.

So kommt es, dass die Namen der meisten der 1001 Parteitagsdelegierten bekannt sind. Was von den meisten nicht bekannt ist: wie sie abstimmen werden. Denn fast alle halten sich bei entsprechenden Nachfragen vornehm zurück. Kein Wunder: Wer will schon, dass der neue Chef oder die neue Chefin weiß, dass man eigentlich jemand anderen viel lieber gehabt hätte? Nicht umsonst stimmen die Delegierten heute im Geheimen über die Merkel-Nachfolge ab.

17 CDU-Mitglieder aus der Region Hannover (zwölf aus dem Umland, fünf aus der Stadt) sind heute dabei. Gegenüber der HAZ legen sich nur drei von ihnen auf einen Bewerber fest: Staatssekretärin Maria Flachsbarth will Annegret Kramp-Karrenbauer wählen, Stadt-Parteivize Heiner Hoffmeister dagegen Friedrich Merz, und Tilman Kuban, Landeschef der Jungen Union, Jens Spahn. Dazu lässt Editha Westmann Sympathien für „AKK“ erkennen. Wenn es nach Hannover geht, wird es spannend.

Von doe, sen, lz, bj, bis