Hannover

Bei einem Raub auf offener Straße ist am Sonnabend in der Calenberger Neustadt eine 84-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Der Täter konnte mit seiner Beute entkommen. Wie die Polizei mitteilt war die Seniorin gegen 8.45 Uhr an der Andertenschen Wiese in Richtung Brühlstraße unterwegs. Plötzlich zerrte ein etwa 25-jähriger Mann, der mutmaßlich aus Afrika stammt, von hinten an der Tasche seines Opfers. Die 84-Jährige hielt die Tasche zunächst so fest umklammert, dass die Frau von dem Räuber ein Stück über den Gehsteig gezogen wurde. Als die Kraft sie verließ, ließ sie ihre Tasche los. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute in Richtung Franz-Mock-Weg.

Bei dem Überfall wurde die 84-Jährige so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei sucht nach dem Täter. Er ist etwa 1,75 Meter groß, trug eine lange dunkle Hose und eine dunkle Trainingsjacke. Hinweise unter (0511) 1 09 39 20.

Von Tobias Morchner