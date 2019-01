Hannover

Dreiste Betrüger haben am Montag bei einem Senioren in der Calenberger Neustadt reiche Beute gemacht. Sie gaben sich als Polizisten aus und nahmen dem Mann seine gesamten Ersparnisse ab – 50 000 Euro in bar und Goldmünzen im Wert von 70 000 Euro. Die Täter konnten mit der Beute entkommen.

Gegen Mittag setzten sich die Trickbetrüger telefonisch mit dem späteren Opfer in Verbindung. Sie gaukelten dem Senior vor, Polizisten zu sein und tischten ihm eine seltsame Geschichte auf. Die Ersparnisse des Mannes und seiner Ehefrau seien bei der Bank nicht mehr sicher. Er solle sein Geld und seine Wertgegenstände vom Geldinstitut abholen, erklärten die Täter ihrem Opfer.

Der Angerufene ließ sich von der Geschichte überzeugen. Er holte seine gesamten Ersparnisse und die Münzen aus seinem Bankschließfach ab. Gegenüber den angeblichen Beamten erklärte er, er wolle alles selber bei einer Polizeidienststelle abgeben. Die Trickbetrüger gingen auf den Vorschlag ein und gaben an, sie würden einen Streifenwagen schicken, der den Senior zur nächsten Wache fahren werde. Als der Mann in Begleitung seiner Ehefrau vor die Tür ihrer Wohnung in der Gerberstraße getreten waren, stürmte ein Mann auf das Ehepaar zu, entriss dem Mann den Beutel mit den Wertsachen und flüchtete. Dann geriet er ins Straucheln und stürzte zu Boden, rappelte sich aber wieder auf und rannte davon.

Die Kripo sucht dringend Zeugen, insbesondere zwei Mädchen, die alles mit angesehen und sich anschließend um die Senioren gekümmert haben. Der gesuchte Trickbetrüger ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er ist vermutlich Südländer, hat einen Vollbart und dunkle Haare. Bei der Tat trug er einen dunklen Parka. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner