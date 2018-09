Hannover

Ein 25-jährige Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag mit leichten Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Sie war kurz zuvor in der Calenberger Neustadt mit einem VW Golf zusammen gestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war die Radfahrerin gegen 14.45 Uhr auf der Glockseestraße unterwegs. An der Braunstraße angekommen, versuchte die junge Frau, die Straße zu überqueren, um in Richtung Dreyerstraße weiter zu fahren. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den fließenden Verkehr. Der 58-jährige Fahrer des VW Golf erfasste die Radfahrerin. Die Frau aus Garbsen stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Nach dem Zusammenstoß verlor sie für mehrere Minuten das Bewusstsein, kam dann aber wieder zu sich.

Zur Galerie Radfahrerin stößt mit VW Golf zusammen

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zum genauen Hergang sagen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter (0511) 1091888 entgegen.

Von tm