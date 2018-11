Wer kocht am besten? Wer serviert am charmantesten, wer kann den Tisch besonders kreativ dekorieren? In der Berufsbildenden Schule 2 sind am Wochenende die besten Nachwuchsgastronomen ausgelobt worden. Höhepunkt beim „Preis des Präsidenten“ war ein Dreigang-Menü.