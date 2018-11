Stadt will Dachgärten mit Stegen verbinden

Aus der Stadt City Hannover - Stadt will Dachgärten mit Stegen verbinden Die Ratspolitik wünscht sich mehr Grün über den Dächern der City. Die Stadtverwaltung soll nun ein Konzept für begrünte Flachdächer und Brücken in der Innenstadt prüfen.

Öffentlich zugängliche Flachdächer in der City sollen sich wie dieser private Dachgarten in der Südstadt in grüne Oasen verwandeln. Quelle: Wolters