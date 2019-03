Hannover

Mit ihrem Beitrag zu Eminems „Stan“ schrieb Dido Musikgeschichte – nun meldet siich die britische Sängerin nachh 15 Jahren Pause zurück: Mit neuem Album und einer Tour. Am Mittwoch, 20. November, tritt Dido im Kuppelsaal auf.

Mit über 40 Millionen weltweit verkauften Tonträgern ist Dido eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Großbritanniens. Und auch in Hannover dürfen sich Fans nicht nur auf neue Sonst sondern auch auf Hits der ersten beiden Alben, wie „Thank You“, „Here With Me“, „White Flag“ und „Life For Rent“, freuen.

Den großen Durchbruch erreichte Dido im Jahr 2000 mit ihrer zweiten CD „No Angel“, die ebenso wie das Nachfolge-Album „Life For Rent“ auch in Deutschland die Nummer 1 der Charts erreichte und vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wurde.

„Still On My Mind“ ist Dido‘s fünftes Studioalbum und vereint eine Vielfalt von Stilrichtungen und Genres, die von ihren Folk-Wurzeln bis hin zu ihrem Faible für Hip-Hop reichen. „Es war niemals meine Intention die Musik hinter mir zu lassen“, sagt Dido und fügt hinzu „und deswegen ist es Zeit, wieder auf Tour zu gehen!“

Karten gibt es ab Mittwoch, 13. März, in allen HAZ-Ticketshops.

Von Lisa Malecha