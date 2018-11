Hannover

Für Pokémon-Go-Spieler stand das Wochenende im Zeichen von Feurigel: Beim monatlichen „Community Day“, den die Entwickler des Smartphone-Spiels immer einem anderen Taschenmonster widmen, tauchte das seltene Feuerpokémon am Sonnabend drei Stunden lang in Scharen auf. Im hannoverschen Stadtpark, einem beliebten Treffpunkt der Szene, sammelten Tom Borowsky und drei Mitstreiter aber nicht nur eifrig Feurigel, sie warben auch um Spenden für das Tierheim in Langenhagen. „Das Tierheim ist auf Spenden angewiesen, gerade im Winter ist der Bedarf an teuren Medikamenten hoch“, erklärt Borowsky, der zusammen mit Erkut Sarigül, Thorsten Laue und Saskia Buchwaldt einen Infostand vor dem Eingang des Stadtparks aufgebaut hat.

Für den Pokémon-Go-Fan der ersten Stunde passen Tiere und das ungewöhnliche Hobby gut zusammen: „Viele gehen ja mit ihrem Hund raus, um zu spielen“, erklärt Borowsky, der schon länger die Idee zu einer Charity-Aktion hatte. „Da lag es nahe, etwas fürs Tierheim zu tun.“ Mehr als 200 Euro steckten die Spieler aus dem Stadtpark, darunter auch viele Familien, in die Sammelbüchsen, einige hatten nach einem entsprechenden Aufruf in sozialen Medien auch Futter, Heu und andere Sachspenden mitgebracht. Borowsky und seine Mitstreiter sind mit dem Ergebnis zufrieden. Auch ihre Pokémon-Ausbeute kann sich sehen lassen – auch mehrere sogenannte Shinys, begehrte schillernde Monster-Varianten, konnten die Spendensammler fangen.

Das Spendenkonto des Tierschutzvereins für Hannover und Umgebung lautet: IBAN: DE11 2506 0180 0000 2101 46, BIC: HALLDE2H.

Von Karsten Röhrbein