Hannover

Der Name könnte auch aus der Feder Fips Asmussens stammen: Die Tattooconvention „ Tattoo Tattaa“ kommt am Wochenende nach Hannover. Rund 120 deutsche und internationale Künstler zeigen in der Swiss Life Hall, welche Trends es aktuell bei der Körperbemalung gibt – und bieten auch Tätowierungen direkt vor Ort an.

Ebenso können sich die Besucher über Piercings informieren und an Ständen mit Kleidung und Accessoires stöbern. Dazu gibt es ein Musikprogramm mit DJs, Bands und einem Elvis-Imitator. An beiden Tagen finden Wettbewerbe statt, bei denen die Tattooartist in Kategorien wie „Best of Old School“ und „Best of Realistic“ gegeneinander antreten. Am Sonnabend wird ab 15 Uhr die Miss Tattoo Hannover gekürt. Für den Nachwuchs bieten die Veranstalter außerdem ein Kinderprogramm an – natürlich nur mit abwaschbaren Glitzertattoos.

Die Tattoomesse „ Tattoo Tattaa“ gibt es seit 2015, mittlerweile findet sie in elf deutschen Städten statt. Hannover ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, ab April stehen außerdem noch Stationen in Wittlich, Ramstein, Limburg, Bielefeld und Neuwied an. Die Besucherzahlen schwanken je nach Stadt – in Hannover rechnen die Veranstalter am Wochenende mit 3500 bis 6000 Besuchern.

Die Convention „ Tattoo Tattaa“ findet am Sonnabend, 5. Januar, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 6. Januar, von 12 bis 20 Uhr in der Swiss Life Hall am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8 statt. Eine Tageskarte kostet 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Tageskasse.

Von Johanna Stein