Hannover

Im Fall des Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Ahlem hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben handelt es sich dabei um einen 35-jährigen Mann. Er soll das Feuer am Sonntag gelegt haben.

Die Polizei stützt sich dabei auf Aussagen eines Zeugen, der den 35-jährigen Hausbewohner am Dienstag wiedererkannt habe. Beamte nahmen den Verdächtigen noch am Nachmittag in der Sallstraße fest.

Die Feuerwehr Hannover ist am Sonntag mit 50 Einsatzkräften nach Ahlem ausgerückt. Dort steht der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen, eine Bewohnerin musste über eine Drehleiter gerettet werden.

Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen versuchten Totschlags und eines besonders schweren Falls von Brandstiftung ermittelt.

Von RND/ms