Der Fall einer Muslima, die wegen ihres Kopftuchs in einem Fitnessstudio nicht trainieren durfte, hat in Hannover eine Debatte ausgelöst. Handelt es sich um Diskriminierung? Der Fall liegt genau anders herum, meint Jutta Rinas. Wenn ein Studio aus Sicherheitsgründen Kopfbedeckungen aller Art, also auch islamische Kopftücher, verbietet, müssen wir das tolerieren. Auch wenn wir anderer Meinung sind.