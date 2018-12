Hannover

Hibbelig warten Kinder am 24. Dezember auf die Bescherung. Doch wie kann man sich die scheinbar endlose Zeit bis dahin vergnüglich gestalten? Märchen gucken und den Weihnachtsbaum schmücken sind eine Möglichkeit, doch das Team des Panorama am Zoo hatte eine andere Idee, die von vielen Familien begeistert angenommen wurde: Sie öffneten am Heiligabend das Amazonien-Riesenrundbild.

Für Familie Mauersberg ist der Besuch im Zoo am 24. Dezember seit über 15 Jahren Tradition. In diesem Jahr schauten sie zusätzlich im Panorama vorbei. „Meine Frau wollte mich und meinen Schwiegervater loswerden, um in Ruhe alle Vorbereitungen für Heiligabend treffen zu können“, erzählte Familienvater Jasper Mauersberg von den Anfängen des Familienbrauchs. „Das hat sich dann in den Jahren darauf fortgesetzt.“ In diesem Jahr waren es sogar 12 Väter und Kinder aus drei Familien, die sich der Tradition angeschlossen haben. „In erster Linie haben die Mütter so noch einmal Ruhe vor dem Sturm“, sagte der 60-jährige Mauersberg lachend.

Die Familien Mauersberg, Fischer und Aulich im Panorama. Ganz außen rechts: Jasper Mauersberg Quelle: Frank Wilde

Auch wenn das Amazonien-Riesenrundbild von Künstler Yadegar Asisi Besucher zunächst nicht in weihnachtlich Stimmung versetzen mag, haben die Mitarbeiter des Panorama sich ein kleines Weihnachtsprogramm ausgedacht: Im Eingangsbereich konnten Kinder runde Weihnachtskugel-Sticker bemalen und dann an Tannenbäume kleben. Gebeten wurde um eine Spende für die HAZ-Weihnachtshilfe. Auch Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff schaute vorbei und verteilte Schokoladenweihnachtsmänner. So wurde es auch am Amazonas weihnachtlich.

Das Panorama ist auch am 25. und 26. Dezember von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Panorama am Zoo Unter dem Titel Amazonien ist im Panorama Hannover ein 360-Grad-Bild von Künstler Yadegar Asisi zu sehen. Es zeigt den unermesslichen Artenreichtum der Natur im Amazonasgebiet auf besondere Art: Geräusche und eine Tag-Nacht-Beleuchtung setzen das Bild stimmungsvoll in Szene.

Von Lisa Neugebauer