Hannover

Am Freitag wurde ausgelassen zwischen Werken von Kurt Schwitters und Daniel Spoerri zu Soul- und Funkmusik gefeiert. Die Jungen Freunde des Sprengels hatten zur Kunstnacht ins Museum geladen und Hunderte Gäste feierten im Calder-Saal zu den Klängen der DJs Oonops und Felice. Dazu wurden bis tief in die Nacht alle 15 Minuten Führungen angeboten. Im Fokus stand dabei die Künstlerin Florentina Pakosta anlässlich ihres 85. Geburtstages. Die Besucher betrachteten nicht nur ihre Trikolore-Bilder interessiert, sondern auch die großformatigen Zeichnungen zu Händen, Gesichtern und Menschenmassen. Auch Sprengel-Direktor Dr. Reinhard Spieler und Sparkassen-Sprecher Stefan Becker mischten sich unter die Gäste und feierten in der ungewöhnlichen Party-Kulisse mit.

Von Jan Sedelies