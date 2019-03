Hannover

Kulinarischer Gastgeber im Opernhaus ist am Ballabend das Da Capo! Catering. Das Traditionsunternehmen bietet den Gästen passend zum Motto „Roaring Twenties“ eine Speisenauswahl vom traditionellen Fingerfood aus den 20er-Jahren über einen Abstecher in die europäische und amerikanische Küche bis hin zu allerlei Exklusivem, das in den Themen-Restaurants aufgetischt wird. Zu guter Letzt dürfen natürlich das Mitternachtsbüfett sowie die Absinth- und Gin-Bar nicht fehlen.

An den Bars fließt auch prickelnder Champagner. Hier werden zudem ausgesuchte Weine ausgeschenkt, frisches Herrenhäuser-Bier gezapft und spritzige Cocktails gemixt. Ein Blick auf die Speisekarte:

Opening Buffet Glamour:

Ein Blick auf die Vorspeisen. Quelle: E+

Yellow – fin – tuna – tatar

Törtchen mit Kaviar

Maishähnchen-Glitzer-Spieß mit Rauchsalz-Tomatencoulis

Zigarre von Frischkäse-Crêpes mit Avocado

Hummerschaumsüppchen vom britischen Hummer mit Crostini

Jazzgeflüster von der Ziegenkäsepraline mit Quittengelee

Gala-Buffet Great Gatsby:

Ein Blick aufs Büfet. Quelle: HAZ

Starters:

Scampi-Kräuter-Cocktail mit Zitronendampf

Rehparfait-Terrine mit Joghurt und schwarzer Johannisbeere

In Fenchelsaat gebeiztes Salmon-Filet mit Tomatengranulat und Buttermilch-Brioche

Tatar vom Gemüse mit gestockter Kresse-Sabayone

Perlhuhnbrust mit Gin-Rickey-Chutney und Entenragout

Main Courses:

Gatsbys Rehbraten mit Calvados und Holunderbeerenessenz, Wurzelvariation aus der Buchenholzkohle, Miniknödelauswahl

Gekrustetes Nebraska Roastbeef „Glory“ mit Portweinju, Champagnerkraut und Trüffelwirsin, Kartoffel-Schmand-Auflauf

In Safransud pochierte Seezungenröllchen, Beurre blanc und Gewürz-Kürbis-Muschel, Cremiges Parmesan-Pilz-Risotto

Vegetarischer „Swing“ von getrüffelten Pasta Fiori

Desserts:

Vollmilch-Akazien-Schokoladentörtchen

Bananen-Crumble mit Champagner-Apfelsorbet

Vanilletarte mit Aprikosen und „Goldperlenschnitte“

Passionsfruchtmousse mit Glamourperlen

20er-Jahre Picknick-Snack:

Ein Blick auf die Snacks. Quelle: HAZ

„Wirtschaftswunder, Currywursttopf mit Gewürztomaten und Silberzwiebeln

Revolutionierte Symphonien von veredelten Spießhäppchen auf Knuspergebäck

Rohmilchkäsevariationen mit Steinofenbaguette, altem Balsamico und Pfefferfeigen an Früchten und Nüssen

Roaring Cocktails

Ein Blick auf die Cocktailbar. (Symbolbild) Quelle: iStockphoto

„Monkey Gland“ (unforgettable Cocktail von Harry MacElhone aus dem Jahr 1920; frischer Orangensaft, Dry Gin, Grenadine, Zuckersirup, Absinth)

Gin Fizz (Gin, Zitronensaft, Zuckersirup, Soda)

Gimlet (Gin, Roses Lime Juice, Limette)

Side Car (Brandy, Triple Sec, Zitronensaft)

Alexander (Brandy, Creme de Cacao, Sahne, Muskatnuss)

White Lady (Gin, Triple Sec, Zitronensaft, Eiweiß)

Von Tanja Piepho