Wenn die Kollegen in Hamburg – da ist Helene Fischer am Wochenende aufgetreten – richtig mitgezählt haben, wechselt die unbestrittene Königin des Schlager-Pop pro Auftritt fünfmal die Garderobe. Die Songs, die sie auf der aktuellen Stadion-Tournee singt, werden allerdings nichts gewechselt. Das ist bei solch gigantischen Bühnenproduktionen eben nicht möglich, wo Licht, Sound, Musiker, Videos, Tänzer, Konfettirieseln und Feuerwerk einer abgestimmten Choreografie folgen. Also kein Wunschkonzert – aber der Blick auf die Lieder, die Helene Fischer bisher auf ihre Tour gesungen hat, lassen ohnehin kaum Wünsche offen. Wer lesen will, was höchstwahrscheinlich wann drankommt – hier ist die Songliste von der Show am 8. Juli im Berliner Olympiastadion.

1. Flieger

2. Phänomen

3. Fehlerfrei

4. Feuerwerk / Mitten im Paradies / Hundert Prozent

5. Viva La Vida / Sonne auf der Haut

6. Und morgen früh küss ich Dich wach

7. Lieb’ mich

8. Von hier bis unendlich (Acoustic)

9. Verdammt ich lieb’ Dich

10. Rhythm Is A Dancer / What Is Love? / I Like To Move It

11. Mit dem Wind

12. Unser Tag

13. Freiheit

14. Wir brechen das Schweigen

15. Atemlos

16. Sowieso

17. Ich will immer wieder dieses Fieber spür’n

18.Die Hölle morgen früh

19. Herzbeben

20 Mit keinem anderen

Zugaben:

21. Nur mit Dir

22. Achterbahn

Von Volker Wiedersheim