Letzte Runde im Winterzoo

Wer noch Lust verspürt auf Schlittschuhlaufen, eine Rutschpartie auf dem Rodelberg oder einen Becher Glühwein im Winterdorf an Meyers Hof: Der Winterzoo geht passend zu den kurzen Zeugnisferien in Niedersachsen in sein letztes Wochenende. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 11 bis 20 Uhr. Bis 16 Uhr gelten die Wintereintrittspreise für den Zoo, danach ist der Besuch kostenlos.

Kraus und Klaus

Klaus Büchner? Torfrock, Werner, Klaus & Klaus, Schleswig-Holstein. Und doch ist Büchners Lesung am Sonnabend um 20 Uhr in der Marlene eine ziemlich hannoversche Angelegenheit. Nicht nur, weil die torfrocksche Bagalutenwiehnacht im Capitol eine Institution in der Stadt ist. Sondern auch, weil Büchner auf seiner Lesetour namens „Hanebüchner“ auch Christof Stein-Schneider dabei hat, den Fury-Gitarristen und Wohnraumhelden. Diese Kombination, „Kraus und Klaus“, würde passen. Karten an der Abendkasse.

Drei Tage Budenzauber beim SPORTBUZZER Masters

Da sind die guten Stücke: Die Pokale sind da, das Masters kann beginnen. Quelle: Sportbuzzer

Kunstrasen, Kneipenturnier und Bundesliga-Legenden - das SPORTBUZZER Masters kommt bei seiner vierten Auflage so groß und spektakulär wie nie daher. Den Anfang bei Hannovers größtem Budenzauber machen am Freitag die Hobbykicker in der Swiss Life Hall. Weiter geht es am Sonnabend ab 14 Uhr mit dem Höhepunkt der Hallenrunde für Hannovers Fußballszene – der vierten Auflage des Masters. Kann der 1. FC Germania Egestorf/Langreder seine Form aus der Qualifikation auf Kunstrasen bestätigen und seinen Titel verteidigen? Das Team von Paul Nieber ist der große Favorit, doch das Teilnehmerfeld – unter anderem mit dem TSV Havelse, Koldinger SV, Heeßeler SV sowie erstmals Oberligist SV Arminia Hannover – hat es in sich. Lesen Sie hier alles zum Thema.

Marathon der Spielmacher

Eine lange Nacht reicht Spieleentwicklern nicht, wenn sie es mal durchmachen wollen. Beim „Global Game Jam“ müssen es schon 48 Stunden sein. Von Freitag bis Sonntag sitzen in rund 100 Ländern Programmierprofis und -amateure zeitgleich an ihren Rechnern, um Pixel zum Laufen, Springen und Kämpfen zu bringen. So auch in Hannover – und man kann ihnen sogar über die Schulter schauen: Im „b.i.b. International College an der Freundallee 15 startet das große Programmieren am heutigen Freitag um 16.30 Uhr. Besucher sind herzlich willkommen.

