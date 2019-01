Drei Tage Budenzauber beim SPORTBUZZER Masters

Da sind die guten Stücke: Die Pokale sind da, das Masters kann beginnen. Quelle: Sportbuzzer

Kunstrasen, Kneipenturnier und Bundesliga-Legenden - das SPORTBUZZER Masters kommt bei seiner vierten Auflage so groß und spektakulär wie nie daher. Das Masters beginnt mit einer Premiere und endet mit einer: Getreu dem Motto „Die Besten kommen zum Schluss“ schließen die Altstars am Sonntag ab 13 Uhr mit dem Pokal der Bundesliga-Legenden präsentiert von Radio 21 das XXL-Wochenende in der Swiss Life Hall ab. Werder Bremen reist unter anderem mit den Topstürmern Ailton und Ivan Klasnic an, Christoph Babatz kehrt mit Mainz 05 in seine Heimat zurück.Lesen Sie hier alles zum Thema.

Blickfang gefällig?

Von der Antiquität bis zur modernen Kunst: Wer was Schickes, Besonderes, Ausgefallenes für Haus und Wohnung braucht, sollte am Wochenende zum Antikmarkt am Tönniesberg gehen. Sammler sind ebenso willkommen wie Menschen auf der Suche nach einem Designklassiker oder einfach Bummler. Am Sonnabend und am Sonntag öffnet die Schau auf dem Gelände des Großmarkts, Tönniesberg 16, um jeweils 11 Uhr und ist bis 17 Uhr geöffnet.

Ein Ausflug nach Nashville

Charles Esten spielt im Capitol. Quelle: ALLEN CLARK

Serienfreunde kennen Charles Esten als gitarrespielenden Hauptdarsteller aus der Countrysoap „ Nashville“. Doch der US-Schauspieler ist auch Entertainer, Comedian - und eben tatsächlich Musiker. Mittlerweile wohnt er sogar in Nashville und tritt regelmäßig im altehrwürdigen Grand Ole Opry House auf, das auch in der Serie eine Rolle spielt. Mit der Aktion „Every Single Friday“, 54 digital veröffentlichen Songs in 54 Wochen, landete er kürzlich sogar im Guiness Buch der Rekorde. Das Capitol dürfte also am Sonntag ab 20 Uhr zum Countryclub werden. Karten an den HAZ-Ticketshops.

Winterzoo Hannover noch bis zum 3. Februar

Der Zoo in Hannover steht noch bis zum 3. Februar im Zeichen des Winters. Die Wiese an Meyers Hof ist eine Eislaufbahn und in der Kinderlandschaft Mullewapp steht der Rodelberg. Abgerundet wird die Winterlandschaft mit Marktständen und einem Karussell. Ab 16 Uhr ist der Eintritt im Winter-Zoo frei.

Du sammeln, ich jagen

Seit zwei Jahrzehnten schwingt „ Caveman“ auf deutschen Bühnen die Keule für die Geschlechterverständigung. Die Zuschauerzahlen lassen ahnen: Es ist noch Aufklärungsbedarf da. Am Sonntag um 20 Uhr geht es wieder um die Fragen, warum Männer Fernsehen als Arbeit betrachten und Frauen das Bad sauber haben wollen, obwohl dort keine OP ansteht. Das eingedeutschte Broadway-Stück kommt mit einem Schauspieler aus, der mit diesen Fragen schließlich beim weisen Höhlenmenschen landet und die Grundlagen weiblicher und männlicher Handlungsmuster erfährt. Karten gibt es an der Abendkasse.

