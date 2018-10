Hannover

Jahrelang hat er sich bemüht: Nun hat Klaus Lange von der Agentur agitares endlich die Zusage von Lena Meyer-Landrut erhalten. Und schon ist sie ganz vorn auf dem neuen hannoverschen Adventskalender, der ab sofort in Hannover zu kaufen ist. Die Sängerin hält ein Mikrofon und erhält eine Blume von Anna Blume. Die wiederum ist Dauergast auf dem von Thorsten Wilkens illustrierten Kalender, genau wie Herbert Schmalstieg, der am Kröpcke Smalltalk mit Henri Nannen hält und dabei Niclas Füllkrug beim Kicken zuschaut.

Zur Galerie Wimmelbild mit Schokolade: Der neue Hannover-Adventskalender ist jetzt im Handel erhältlich. Darauf gibt es wieder zahlreiche Prominente aus Hannover zu entdecken.

Neu dabei sind auch die Rollstuhlbasketballerin Linda Dahle, Ruderer Julius Peschel und die langjährigen hannoverschen Intendanten Michael Klügl und Lars-Ole Walburg. Fritz Haarmann beobachtet, behütet und bebeilt, das ganze von oben, Madsack feiert Jubiläum, genau wie die Herri-Brauerei. Das Jahr 1968 findet sich in einem Demo-Zug wieder, die mit dem „Unter den Talaren ...“-Transparent in der Georgstraße unterwegs ist –mit Benno Ohnesorg an der Spitze, auch wenn der 1968 schon tot war. „Dieses Jahr zu würdigen, war mir wichtig“, sagt Lange.

Hier kann man den Adventskalender in Hannover kaufen:

Den Kalender ist in unter anderem im Buchhandel, in Rewe- und teilnehmenden Edeka-Märkten, im Historischen Museum und in der Galeria Kaufhof zu haben. 20 Cent pro Kalender gehen an eine Kranken- und Pflegewohnung des Diakonischen Werks für Obdachlose.

Von Uwe Janssen