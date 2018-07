Hannover

Um 17 Uhr soll sie starten, die Salsanacht am Ballhof. Rund um die mit Plane markierte Tanzfläche sitzen Hunderte von Zuschauern. Erwartungsvoll. Wollen sie nur gucken? Oder sich bewegen? Aus den Lautsprechern schwingen lateinamerikanische Rhythmen, aufgelegt von einem DJ. Doch niemand traut sich. Es dauert eine halbe Stunde, bis sich Uschi und Werner Janz aus Wettbergen ein Herz fassen. Seit 2002 besuchen die 66-Jährige und ihr drei Jahre jüngerer Ehemann Hobbykurse in der Ricklinger Tanzschule Teichert, und jetzt wollen sie zeigen, was sie gelernt haben. Fünf Minuten später kreiseln vier Paare im Quadrat. Und um 18 Uhr ist der Bann gebrochen, der Platz mit Salsatänzern aller Altersstufen gut gefüllt.

Zur Galerie Tausende tummeln sich auf dem Ballhofplatz – beweglich auf der Tanzfläche oder als interessiertes Publikum. Kleine Verzögerungen stören niemanden, und die ganz Ausdauernden kreiseln auch ohne Musik.

Vor zehn Jahren noch hatte es am Ballhofplatz Ärger mit Anwohnern gegeben, die die ständige Feierei vor ihren Fenstern leid waren. Und so blieb die Karibik lange Zeit ausgesperrt aus der Altstadt. Doch vor drei Jahren fasste der Salsa wieder Fuß am Ballhof, 2018 stehen zudem noch eine Tangonacht und fünf Jazzkonzerte – tagsüber – auf dem Programm. „Es gibt Auflagen, was den Lärmpegel angeht“, verrät Dennis Bohnecke, als Direktor des GOP einer der Sponsoren der vom Forum hannöversche Altstadt organisierten Salsapartys. Am Freitag seien zwischen 3000 und 4000 Besucher dabei gewesen, erzählt er. Und die ganz Ausdauernden hätten auch noch nach 23 Uhr weitergetanzt – als die Musikanlage wie von der Stadt vorgeschrieben verstummt war. „Die Atmosphäre hier ist halt großartig“, schwärmt Bohnecke.

Dass an diesem Sonnabend alle Beteiligten eine halbe Stunde später in die Gänge kommen als geplant – wen stört`s? Auch Emile Moïse, Chef der Tanzschule Salsa del Alma und der etatmäßige Showmaster auf dieser niedersächsischen Plaza Latina, beginnt seinen Schnupperkurs erst mit einer halben Stunde Verspätung. „Alle sollen mitmachen, keiner muss Angst haben“, ruft er ins weite Rund. An die 200 Anfänger vertrauen Moïse und nähern sich dem Salsa ganz behutsam an: Links, Platz, schließen, rechts, Platz, schließen. Es sind die nächsten Schritte in einen Sommerabend, der mit Showtanz- und Percussionseinlagen noch einige weitere Höhepunkte bereithält und – wieder einmal – viele hundert Tänzer zum Strahlen bringt.

Von Michael Zgoll