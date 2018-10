Hannover

Eine defekte Stadtbahn in der Haltestelle Aegidientorplatz legt am Freitagabend den Stadtbahnverkehr der Linien 4, 5, 6 und 11 lahm. Wie die Üstra über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, blockiere die defekte Bahn die Strecke in Richtung Roderbruch, Anderten, Messe/Ost und Zoo. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Störung und hoffen, dass es in Kürze weiter geht“, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit.

Mehr in Kürze.

Von ms/RND