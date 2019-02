Hannover

Mehrere hundert Beschäftigte des Landes wollen am Mittwoch mit einem ganztägigen Warnstreik und einem Protestmarsch den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft Verdi hat unter anderem die Mitarbeiter der Medizinischen Hochschule (MHH), der Leibniz-Universität, der Hochschule Hannover, der Straßenmeistereien und des Landesozialamts zum Ausstand aufgerufen.

MHH sagt die Hälfte der Operationen ab

Bei Verdi rechnet man vor allem bei der MHH mit Auswirkungen für die Bürger: Die Notaufnahme sei abgemeldet. Notfälle, die zum Beispiel mit dem Rettungshubschrauber kommen, werden aber dennoch in der MHH behandelt, betont deren Sprecher Stefan Zorn. Rund die Hälfte der sonst üblichen Operationen werden am Mittwoch in der MHH nicht stattfinden. Der Streik sei bereits bei der Planung der Operationen berücksichtigt worden, erläuterte Zorn. Es gibt eine Notdienstvereinbarung, die die Versorgung der Patienten gewährleistet.

Verdi fordert eine bessere Bezahlung

„Die Beschäftigten erbringen jeden Tag gute Arbeit und erwarten dafür eine faire Bezahlung“, sagt Stefanie Reich von Verdi. Neben einer guten Bezahlung und strukturellen Verbesserungen sei auch die Übernahme von Auszubildenden von Bedeutung, um sicherzustellen, dass sich junge Leute für einen Job im öffentlichen Dienst entschieden, erläutert Reich.

Kundgebung auf dem Ernst-August-Platz

Der Demonstrationszug startet um 10 Uhr auf dem Goseriedeplatz. Dann geht es weiter über die Celler Straße, Berliner Allee, Schiffgraben, Sophienstraße, Kröpcke zum Ernst-August-Platz. Dort findet dann eine Kundgebung statt, bevor die Demonstranten wieder zum Goseriedeplatz marschieren. Mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden.

Pflegekräfte sollen 300 Euro zusätzlich erhalten

Verdi fordert für die Mitarbeiter und Auszubildende im öffentlichen Dienst der Länder unter anderem Gehaltszuschläge von rund 6 Prozent, mindestens aber 200 Euro, sowie 300 Euro zusätzlich in Pflegeberufen. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 28. Februar und am 1. März statt.

