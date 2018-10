Hannover

Wenn es um Erbschaften geht, verlassen sich viele Menschen noch immer auf den Gesetzgeber. „Doch sind Erbengemeinschaften sehr oft anfällig für Streit“, sagte Rechtsanwalt Jan Bittler am Mittwochabend in der Sparda-Bank-Geschäftsstelle am Hauptbahnhof. Bittler eröffnete die Reihe zu Vorsorge-Themen „Alles geregelt?“ der HAZ und der Sparda und erklärte die Tücken selbst in bester Absicht verfasster Testamente. „Ungenauigkeiten führen zu Streit“, sagte er. Wie teilt man ein Haus unter mehreren Erben auf? Wem gehört ein Auto? Und muss man im Streitfall Ausgleichzahlungen an weitere Erben vornehmen? Bittler erklärte Fachbegriffe wie den Schlusserben und die Teilungsanordnung und plädiert vor allem für das Verfassen eines Testaments. „Jeder, der von der gesetzlichen Erbfolge abweichen und zum Beispiel einen Verwandten bevorzugen möchte, sollte dies in einem Testament festhalten“, sagte Bittler. Das Testament kann dabei handschriftlich verfasst sein. „Hauptsache es ist unterschrieben“ – und es ist sicher aufbewahrt. Denn die Erben können ein ungünstiges Testament auch einfach verschwinden lassen. Bittler empfahl daher eine Testamentsberatung und die Hinterlegung des Testaments beim Nachlassgericht. Vor allem aber sollte man sich schon frühzeitig kümmern. „Das Testament lässt sich schließlich noch ändern.“

Der Vortragsreihe wird am Mittwoch, 24. Oktober, fortgesetzt. Dann spricht die Rehabilitationspsychologin Katrin Jahns über die Pflege von Angehörige. Mehr als 75 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen werden familiär versorgt. Der Vortrag richtet sich entsprechend vor allem an Angehörige, die sich mit dem Thema Pflege beschäftigen. Ergänzt wird ihr Vortrag durch die Ausführungen von Brigitte Brzeski. Sie hat ihren dementen, körperlich eingeschränkten Ehemann gepflegt und erzählt aus der Sicht einer Betroffenen. Der Vortrag in der Kundenhalle der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz beginnt um 19 Uhr. Die Karten kosten 10 Euro und sind in den HAZ-Ticketshops zu haben. Inhaber der AboPlus-Karte und der BankCard der Sparda-Bank erhalten einen Rabatt.

Von Jan Sedelies