HANNOVER

Er kriegt sie alle. Die Jungen, die Alten, die Kinder, die Eltern, sogar die Mittzwanziger – sie alle lieben Otto, den Blödelbarden, wandelnder Ostfriesenwitz, mittlerweile 70 Jahre alter Vollblut-Entertainer. Am frühen Samstagabend präsentiert Otto im Astor-Kino in Hannover die Vorpremiere von „Der Grinch“, er hat dem miesepetrigen Weihnachtsmuffel seine Stimme geliehen. Der Saal 8 im Astor mit 540 Plätzen ist rappelvoll, das Publikum bunt gemischt und als Otto nach dem Abspann die Bühne betritt, brausen Jubel und Applaus auf.

Otto jodelt den Besuchern zu, die jodeln zurück, er singt mit ihnen und sie singen mit ihm. Als ihm noch eine Gitarre auf die Bühne gereicht wird, kann er sein Glück nicht fassen: „Ist das im Preis noch drin? Super-Kino, muss ich mir merken“, witzelt er. Die Besucher in den Sitzen sind hin und weg.

Otto – das ist ein nahbarer Star über Generationen hinweg. Bei der Autogrammstunde nach dem Film wollen Dutzende eine Unterschrift vom 70-Jährigen (ganz grinchesk mit fellgrüner Bürzelmütze und gleichfarbigen Turnschuhen), drängeln in dichten Trauben auf ihn zu, zücken Handys, machen Selfies.

„Das ist das Besondere an ihm, er ist so menschlich und nimmt sich für jeden Zeit“, sagt Marco Scholz (45), der mit seinen Kindern Annika (11), Emma (8) und Max (5) extra aus Peine gekommen ist. Er sei in Kindertagen Otto-Fan geworden – und bis heute geblieben, sagt Scholz. „Er war mein Idol.“ Um so mehr freut es ihn, dass auch seine Kinder auf Otto fliegen. Die fanden den Film „supertoll, vor allem das Ende“, sagt die elfjährige Annika.

Auch die Sperlings aus Wennigsen haben einen Familienausflug ins Kino gemacht: Vater Sebastian (39), Mutter Sabrina (37) und Tochter Zoe (8) aus Wennigsen sind begeistert vom Grinch. „Wir kennen Otto von Kindesbeinen an“, berichten die Eltern. „Er ist einfach witzig und bringt alle Menschen zum Lachen, egal wie alt sie sind.“

Das können Lea (23), Miriam (19) und Leonie (20) nur bestätigen: Sie sind aus Göttingen nach Hannover gefahren, um Otto zu treffen. „Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Film war super“, sagen die drei Mädchen. „Otto ist einfach megacool.“ Aufgeregt sind sie, die Wangen rot, das Haar zerzaust, in den Händen halten sie Autogrammkarten. „Ich war voll klein, als ich meinen ersten Otto-Film gesehen habe, seitdem bin ich Fan“, erzählt Lea, Leonie nickt, bei ihr war es genauso. Sein Auftreten, sein Humor, das mache den Mann so besonders. Er spreche jede Altersklasse an. „Der ist einfach Kult, ich wollte ihn unbedingt mal live sehen“, sagt Janine Wörtzel (23). „Er ist über 70, hat aber immer noch seinen Humor wie damals.“

Otto hat Fans in allen Altersklassen

„Otto ist immer aktuell, der wird nicht älter“, finden Sven (41) und Maike Krüger (36) aus Bothfeld, die sich den Grinch mit Tochter Liza (8) angeschaut haben. Auch sie waren schon als Kinder Otto-Fans. „Ich hab alle möglichen CDs von ihm, war auf zig Konzerten“, berichtet Vater Krüger. „Meine Tochter kennt seine Lieder mittlerweile besser als ich.“ Liza grinst schelmisch. Sie mochte den Film, den Grinch – und am liebsten das Rentier.

Der Star des Abends springt derweil agil und lebhaft durch die Reihen, nur für ein paar Interviews setzt er sich mal hin. Es sei eine große Herausforderung für ihn gewesen, den Grinch zu synchronisieren, erzählt Otto der Neuen Presse. Die tiefe Stimmlage, das zunächst eher mürrische Gemüt, der Hass auf Weihnachten. „Dabei hat der Grinch gar nichts gegen Weihnachten. Hinter der harten Schale hat er einen ganz goldenen und weichen Kern“, verrät der Schauspieler, Komiker, Musiker, Maler und Synchronsprecher, der überhaupt noch nicht ans Aufhören denkt. Im kommenden Jahr könnte es einen neuen Film geben, er liebäugele mit einem Remake von „Catweazle“, in dem der Emdener selbst den Hexenmeister verkörpern will.

Hannover kennt Otto gut, zig Mal ist er hier schon aufgetreten. Sein Lieblingsort? „Na klar, der Maschsee. Das Essen in der Insel, einfach lecker – außerdem kann man von der Terrasse aus den Leuten beim Baden zugucken. Finde ich super“, sagt Otto. Und die Frauen? „Ich habe ja schon zwei Ehen erfolgreich abgeschlossen, ich würd’s ja noch mal probieren. Vielleicht finde ich ja in Hannover was Neues?“ Spricht’s und macht sich auf den Weg.

Von Inken Hägermann