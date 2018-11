Hannover

Ungeduldig schaut Manfred Lötge auf die Uhr. Es ist 10.05 Uhr an einem Donnerstag. Schon vor fünf Minuten hätte er den Fleischwolf anstellen sollen. Er packt das letzte Stück Schwein in die Maschine und drückt den Startknopf. Ratternd zerkleinert der Wolf die groben rosafarbenen Fleischteile. Wieder ein Blick auf die Uhr. Der gelernte Fleischer stellt das Gehackte auf die Waage. Eine Hand voll nimmt er wieder aus dem roten Auffangbehälter. Jetzt passt alles. Das Fleisch kommt in die nächste Maschine, die es unter lautem Dröhnen so fein schneidet, dass es aussieht wie ein leicht rosaroter Kuchenteig.

Zur Galerie Der Traditionsbetrieb verkauft neben selbstgemachter Wurst auch Wein und Produkte aus der Region. Inhaber Christian Reich hat sein Erfolgsrezept gefunden, aber wenn er aufhört, wird die Fleischerei schließen müssen, weil der Nachwuchs fehlt.

Die Fleischerei Reich, in der Lötge arbeitet, ist eine der wenigen Traditionsfleischereien, die es in Hannover noch gibt. Hier wird nicht geschlachtet, aber täglich Wurst zubereitet. Christian Reich hat das Geschäft vor 17 Jahren eingerichtet und betreibt es mit seiner Frau und sechs weiteren Mitarbeitern. Der 64-Jährige hat sein persönliches Erfolgsrezept gefunden, mit dem er in den „engen Kampf um die Kunden“ einsteigt: „Qualität ist das Wichtigste. Ich bezeichne mich als Fleischveredeler, nicht als Fleischer“, sagt Reich. Das stehe im Gegensatz zu dem „Räuberkram“, den man in den Supermärkten kaufen könne. Außerdem setzt Reich auf eine individuelle Kundenbetreuung. „Bei uns bekommen Kunden nicht einfach die Roulade mit nach Hause, sondern gleich noch einen Tipp zum Braten und einen passenden Wein“, sagt er.

Unattraktiv für Berufseinsteiger

Die drei Verkäuferinnen am diesem Tag wirbeln hinter der gefüllten Theke umher. Für Fleischbestellungen müssen sie in den Kühlraum. Mehrere Dutzend Mal am Tag laufen die Frauen den engen Gang in die Hinterräume entlang, inklusive Stufen, rauf und runter. Bevor das Fleisch dem Kunden gezeigt wird, legen es die Verkäuferinnen auf ein schwarzes Tablett. „Das sieht einfach besser aus“, verrät eine Mitarbeiterin im Vorbeihuschen. Im hinteren Bereich des Ladens holt Fleischer Lötge um 10.33 Uhr das feine Brät aus der Maschine. Mit einer schnellen Bewegung hebt er zwei Hände voll der Masse hoch und lässt sie in eine rechteckige Form fallen. Jetzt ist auch zu erkennen, was das wird: Fleischkäse, der nun für über eine Stunde in den Ofen kommt.

In den Achtzigerjahren gab es neun Fleischereien im Stadtteil List. Heute sind es zwei. Der Job sei für Berufseinsteiger wenig attraktiv, sagt Reich. Die Arbeitszeit sei wenig familienfreundlich, die Arbeit schwer und die Bezahlung oft schlecht. Eine eigene Fleischerei zu betreiben sei zudem mit hohen Fixkosten verbunden. Anders als in Friseursalons oder Boutiquen haben Fleischereien einen hohen Wasser- und Stromverbrauch, da die Maschinen mehrmals am Tag gründlich gereinigt werden müssen und viel Energie benötigen. Eric Handke, Obermeister in Hannovers Fleischerinnung, weist noch auf andere Probleme hin, die viele Fleischereien zum Aufgeben zwangen: „Viele Kleinstbetriebe konnten die umfangreichen EU-Richtlinien nicht realisieren, die nach und nach aufkamen.“ Hygiene, Arbeitszeit, Dokumentation, Kühlkettenlogistik – viele Vorgaben engten ein, sagt Handke und fügt an: „Und auch sogenannte Fleischskandale wie BSE führten dazu, dass viele Betriebe sich nicht halten konnten.“ Zudem sei es schwierig, Leute zu finden, die eine Fleischerei übernehmen, wenn der Inhaber in den Ruhestand gehe. Entweder müsse man viel investieren, um die Fleischerei auf den neusten Stand zu bringen, oder die Fleischereien seien „viel zu teuer“. So fehlt den alteingesessenen Fleischereien ein Käufer oder der passende Nachwuchs.

„Du bist doof, lerne Fleischer“

Auch der Lister Inhaber Reich findet keine Auszubildenden. „Da heißt es oft: Kind, du bist doof, lerne Fleischer“, sagt er. Doch solche Lehrlinge könne er nicht gebrauchen. Keiner lege die Arbeitsmoral an den Tag, die Reich fordert. Aber das, sagt der strenge Chef, sei ja ein generelles Problem bei der jungen Generation. „Was die in einer Woche machen, habe ich Dienstag durch“, sagt der 64-Jährige. Auch das Leben seiner eigenen Kinder sei stark auf seine Enkelkinder fixiert. Zu seiner Zeit sei das anders gewesen. Da habe die Arbeit im Vordergrund gestanden. Und der Wunsch, sich etwas Eigenes aufzubauen. Daher hat Reich auch nicht einfach die Fleischerei seiner Eltern in der Nordstadt übernommen, sondern sein eigenes Geschäft gegründet. „Ein Reich lässt sich nichts schenken“, das ist das Familienmotto. 20 Jahre betrieb er seine Fleischerei samt Partyservice in Bemerode. In der Spitze hatte er 50 Mitarbeiter und arbeitete auf „Höchstlevel“. Heute sagt Reich: „Das war Selbstmord.“ Nach mehreren Hörstürzen und Schwächeanfällen verkleinerte er sein Geschäft, zog in die Lister Raabestraße und verkaufte 2006 auch den Partyservice.

11.45 Uhr, jetzt gehen die ersten kleineren Fleischkäse raus an die Theke. Im Verkaufsraum hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Die meisten Kunden kommen wegen der frisch geschmierten Brötchen. Einige erledigen aber auch den Wochenendeinkauf.

Obermeister Handke sieht das Hauptproblem für den Rückgang der Fleischereien in den veränderten Einkaufs- und Verzehrgewohnheiten der Menschen. Zwar wird immer mehr Fleisch gekauft – aber es ist oft billiges Fleisch. Qualitativ hochwertiges Fleisch könne oder wolle sich längst nicht jeder leisten. Und wo früher noch jede Woche der Sonntagsbraten auf den Tisch kam, äßen nun immer weniger Menschen gutes Fleisch: Auch vegetarische und vegane Ernährung liege im Trend. „Supermärkte werben zudem mit ,einmal hin, alles drin‘ und haben oft bis 21 oder 22 Uhr geöffnet“, sagt Handke. Das sei für viele Kunden attraktiver. Das Fleischereigeschäft sei „ein hartes Brot geworden“ – und das habe überhaupt nichts damit zu tun, dass die Inhaber ihren Laden nicht ordentlich führten.

Kein Nachfolger

Auch das Geschäft von Christian Reich wird in ein paar Jahren schließen. „Wenn wir das nicht mehr selbst machen, wird hier zugeschlossen“, sagt der Inhaber. Es gibt keinen Nachfolger, die jüngste Mitarbeiterin ist 48 Jahre alt. Noch steht der 64-Jährige jeden Tag im Laden. Das sei besser, als „zu Hause nur den Dreck von links nach rechts zu schieben“. Hier habe er noch eine sinnvolle Aufgabe. Solange er kann, wird er seine Fleischerei am Laufen halten.

Rückgang des Fleischgewerbes in Hannover Bei einer ersten Zählung der Fleischerinnung im Jahr 1948 kam die Stadt Hannover auf 338 Fleischereien. In den Achtzigern waren es noch rund 300, heute sind es gerade einmal 40. „Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass es einige Großfilialisten und Betriebe mit zwei bis drei Filialen gibt, sodass man eigentlich von gut 120 Fleischer-Fachgeschäften im Innungsgebiet sprechen kann“, sagt Eric Handke, Obermeister der Innung. Außerdem gebe es hoch spezialisierte Produktionsbetriebe, wie zum Beispiel Spezialisten für Party-Service und Catering. „Die geringe Zahl an Betrieben im Vergleich zu 1948 spiegelt also nicht die eigentliche Bedeutung, die Leistungsfähigkeit und die Wichtigkeit des Fleischerhandwerks – gerade hier in Hannover – wieder“, sagt Handke. Trotzdem beobachten Bürger die Schließung von Schlachtern und Fleischereien im Stadtgebiet. Der Central-Schlacht- und Vieh-Hof am Pferdeturm, in dem Tiere für Hannovers Fleischbedarf geschlachtet wurden, schloss 2017. Betreiber und Verwalter des Schlachthofes war die Fleischerinnung. Am Ende hielten nur noch drei Schlachter den Betrieb am Laufen. Jetzt entsteht dort ein Gewerbepark, in dem sich kleine Betriebe, aber auch Künstler und Vereine niederlassen. Ebenfalls 2017 musste auch die bekannte Fleischerei Eikemeier am Fiedelerplatz in Döhren das Geschäft schließen. Zwar bleibt der Partyservice am neuen Standort in der Seligmannallee (Bult) weiter bestehen, doch in der Metzgerei ist nach 103 Jahren und in dritter Generation Schluss. Er hatte keinen Nachfolger gefunden.

Von Lisa Neugebauer