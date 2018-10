Hannover

Am Montag geht es im Künstlerhaus an der Sophienstraße 2 um die Nachlese der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Veranstalter des Künstlerhaus und der ehemaligen Kulturdezernentin Marlis Drevermann haben unter dem Titel „Nachspiel“ Christoph Biermann aus der Chefredaktion des Magazins „11 Freunde“ und den Leiter der Medienabteilung von Hannover 96 und ehemaligen HAZ-Sportchef, Heiko Rehberg, eingeladen. Im Gespräch geht es um das Abschneiden der Deutschen Mannschaft in Russland. Die Experten sprechen dabei über unterschiedliche Fußballkulturen, Spielweisen und die Bedeutung einer Weltmeisterschaft für Klubmannschaften. Sie klären auch die Fragen, wie sich die Nationalmannschaft aufstellen muss, um künftig auch die Vorrunde zu überstehen, und wie Klubmannschaften dabei helfen können? Los geht’s um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 3 Euro.

Von lok