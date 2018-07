Hannover

Das Schützenfest bekommt wieder seine Fanfaren-Disko: Denn am Mittwoch ringen zum vierten Mal bei einem HAZ-Wettbewerb Musik- und Fanfarenzüge um den Gewinn der „Goldenen Fanfare“. Dafür interpretieren die mehr als 100 Musiker moderne Pophymnen und Stimmungslieder und buhlen in zwei Runden um die Gunst des Publikums und der Jury, die die Darbietungen wie bei einem Poetry Slam mit Noten bewerten darf. Im großen Finale zählt anschließend nur der Applaus der Festgäste im Alt Hanovera auf dem Schützenplatz. Die „Goldene Fanfare“ wird von der Brauerei Herrenhäuser großzügig unterstützt und anschließend bei der ersten „Aprés-Schützenfest-Party“ gefeiert. Dabei sorgen die Festzelt-DJs für eine ausgelassene Feier, zu der ausdrücklich alle Mitglieder von Fanfaren-, Spielmanns- und Musikzügen eingeladen sind, um gemeinsam niedersächsische Musikkultur zu feiern. „Wenn man die Fanfarenzüge hört, könnte man denken: Pop war gestern – Fanfare ist angesagt!“, lobte im vergangenen Jahr Oberbürgermeister Stefan Schostok. Und Schützenfestpräsident Paul-Eric Stolle fragte das johlende Publikum: „Was wäre das Schützenfest ohne geile Mucke?“

Der Spaß-Wettbewerb beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr. Dabei sind die Titelverteidiger vom Fanfarenzug Thönse und der Fanfarenzug Oelber von 1964. Der Zug gehört zur Samtgemeinde Baddeckenstedt und ist zwischen Hildesheim und Salzgitter zu Hause. Die mehr als 35 Spielleute haben bereits zwei CDs veröffentlicht und freuen sich auf die Premiere in Hannover. Zum ersten Mal dabei ist auch das Hannoversche Showcorps Bogart von 1991. „Wir freuen uns, ein Teil der besten Musikparty Hannovers sein zu können“, sagt Kevin Büttner. Zum dritten Mal dabei ist Marching Band Flying Drums Hannover, die aus dem 1994 gegründeten Fanfarencorps Flying Drums hervorgegangen sind. „Für mich sind die Musiker eine zweite Familie“, sagt Detlev Heuse. Für die Marching Band trainiert er zweimal in der Woche, dazu kommt jedes zweite Wochenende. Die Musiker setzen bei ihren Shows regelmäßig auf aufwendige Choreographien. „Es ist jedes Mal beeindruckend, wenn man am Ende eines kompletten Durchlaufs merkt, dass sich die viele Mühe gelohnt hat. Ein Wow-Effekt setzt ein.“ Die Flying Drums nehmen mit ihren Shows regelmäßig an bundesweiten Wettbewerben teil und wurden schon Deutscher Meister und gewannen die German Open. Bei der „Goldenen Fanfare“ treten sie aber nicht wegen der Preise an. „Dieser Auftritt ist für uns ein Höhepunkt im Jahr, denn es geht nur um den gemeinsamen Spaß und Austausch – Gewinne spielen da keine Rolle.“ Am Ende feiern alle gemeinsam unter der riesigen Diskokugel wie in einem Klub.

Der Fanfarenzug Oelber feiert Premiere bei der „Goldenen Fanfare“. Quelle: Heike Heine-Lanke

In den Pausen der Zug-Auftritte spielt in diesem Jahr die junge Band Brass Riot aus Berlin. Im Frühjahr 2016 gegründet präsentieren die Musiker ein Genre namens Brass House, bei dem sie elektronische Klubmusik mit satten Saxophonklängen und härteren Drumbeats mixen. Im Anschluss der Veranstaltung feiern alle Teilnehmer gemeinsam bei der ersten „Aprés-Schützenfest-Party“ – ein Partyname, der bei einem Platzkonzert etlicher Züge beim Schützenfest in Thönse entstanden sein soll.

Das Hannoversche Showcorps Bogart sorgt beim Schützenverein Ingeln für gute Stimmung. Quelle: Tobias Lehmann

Die vierte Fanfaren-Fete beginnt am Mittwoch um 19.30 Uhr. Der Eintritt für Fans und leidenschaftliche Schützenfestbesucher ist natürlich kostenlos. Alle Informationen zum Schützenfest gibt es unter: http://www.haz.de/Hannover/Themen/Schuetzenfest-Hannover.

Von Jan Sedelies