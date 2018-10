Hannover

Wie sichert man die Wohnung erfolgreich gegen Einbrecher? Wie schützt man seine Daten im Internet? Welche Versicherung hilft im Schadensfall wirklich? Diesen Fragen geht die HAZ-Redaktion bei den Sicherheitswochen ausführlich nach. Unter dem Titel „Mit Sicherheit!“ geben Experten wie Warentester, Gutachter und natürlich Polizeibeamte von Sonnabend, 3. November, an Tipps, wie man sich gegen Abzocker und Trickbetrüger wehrt. Zwei Wochen lang geht es um diverse Aspekte der Sicherheit. Natürlich gibt die HAZ Tipps, wie man Einbrüche verhindert. Aber auch Tipps für sichere Geldanlagen und passende Versicherungen werden thematisiert.

Zu den Schwerpunkten in der Zeitung lädt die HAZ zu drei Foren ins Pressehaus in Bemerode an der August-Madsack-Straße ein. So geht es im Foyer des Pressehaus am Freitag, 9. November, um 18 Uhr um Datensicherheit und Cyberkriminalität. Zu Gast ist unter anderem Kathrin Körber, Rechtsexpertin für den Bereich Telekommunikation und Internet von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Körber erklärt, wie man sicher im Internet unterwegs ist und wie man sich zum Beispiel verhält, wenn die Kreditkarte dann doch gehackt wurde. Zusätzlich lädt die Technische Prävention der Polizeidirektion Hannover zu Workshops und Vorträgen ein. So ist am Sonnabend, 10. November, um 18 Uhr Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch zu Gast und am Dienstag, 13. November, um 19 Uhr Polizeihauptkommissar Michael Nickel. Beide erklären, wie Einbrecher Fenster aufhebeln, Türen aufbrechen und unbemerkt von Nachbarn agieren – und wie man ihnen das Leben schwer machen kann.

Alle drei Vorträge sind für HAZ-Leser kostenlos. Eine Anmeldung per Mail an hannover@haz.de ist aber nötig, denn die Plätze im Foyer sind begrenzt. Die jeweilen Betreffzeilen lauten „Datensicherheit“, „Polizei Sonnabend“ und „Polizei Dienstag“. Die Redaktion schickt interessierten Lesern eine Bestätigung der Anmeldung.

Von Jan Sedelies