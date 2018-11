Hannover

Seit eineinhalb Monaten ist Hannovers Kämmerer und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe auf öffentlichen Plätzen und Wochenmärkten unterwegs, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Er präsentiert dabei mit Unterstützung der Stadtreinigung die Kampagne „Hannover sauber!“ und möchte für den richtigen Umgang mit Müll sensibilisieren. „Man erwartet von uns, dass wir wilde Abfälle im öffentlichen Raum schnell abräumen“, sagte von der Ohe auf dem Roderbruchmarkt. „Wir brauchen dabei aber Hilfe.“ Der Bürger soll künftig mit einer App wilden Müll im Stadtgebiet melden können. Dazu setzt die Stadt auf mehr Abfallfahndung, zusätzlichen Kehrmaschineneinsatz und die Ausschöpfung des Bußgeldrahmens. Doch reichen diese Bemühungen? Warum werfen Menschen überhaupt achtlos Müll weg? Und wie kann eine Stadtgesellschaft künftig noch mehr Abfälle vermeiden? Um diese Fragen soll es am Dienstag, 20. November, bei einem HAZ-Forum gehen.

Der Diskussion stellt sich neben von der Ohe auch aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz. Dazu kommt Michael Albert, Inhaber von Lola, der Loseladen am Stephansplatz, in dem man unverpackt einkaufen kann. Auch Stefanie Eichel von eichels: Event unterstützt die Kampagne für mehr Sauberkeit und wird darüber sprechen, wie man selbst Großveranstaltungen wie den Marathon, Triathlon oder den Steelman nachhaltig organisieren kann. Dazu erklärt Basìl Bhatti, Imam der Ahmadiyya Muslim Gemeinde, warum die Mitglieder jeweils am Neujahrsmorgen freiwillig den Müll der Feiernden beseitigen. Die Moderation des Forums übernimmt HAZ-Lokalchef Heiko Randermann. Der Eintritt ist kostenlos.

Das HAZ-Forum läuft im Pressehaus an der August-Madsack-Straße um 19 Uhr. Anmeldungen sind per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Sauber“ möglich. Auf diese Weise können der Redaktion auch schon im Vorfeld Fragen an die Teilnehmenden geschickt werden.

Von Jan Sedelies