Hannover

Das Jugendblasorchester Hannover kann auf eine traditionsreiche Vergangenheit verweisen. Es gab Konzertreisen nach Finnland, Spanien, Russland und zahlreiche Auftritte in den hannoverschen Partnerstädten. Nun lädt das Orchester zum ersten Mal zu einem Orchester-Workshop ein. Vom 26. bis 28. Oktober können junge Menschen im Altern von 12 bis 20 lernen, wie man erfolgreich Blasinstrumente und Schlagzeug spielt. Jenseits von Schulangeboten und Bands sind junge Musiker eingeladen, mit anderen Musikern in einem großen Orchester unter dem Motto „Disney & Co.“ zu spielen. Dabei geht es zum Beispiel um Kompositionen aus Filmen wie „Star Wars“ und „Guardians of the Galaxy“. Die Proben zu einem gemeinsamen Abschlusskonzert laufen an insgesamt drei Tagen in der Aula des Freien Gymnasiums in Hannover Bothfeld. Das Abschlusskonzert ist für den Sonntag, 28. Oktober, um 16 Uhr geplant. In den Workshop-Kosten von 50 Euro sind auch Speisen und Getränke enthalten. Organisatorisch kümmert sich der Leiter des Sinfonische Blasorchester der Feuerwehr OPUS 112 und Leiter des Jugendblasorchester, Hugo Loosveld, persönlich. Interessierte junge Musiker finden weitere Informationen im Internet unter www.young-unlimited-orchestra-hannover.de. Anmeldungen sind per Mail an info@yuo­hannover.de möglich.

Von Jan Sedelies