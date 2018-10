Hannover

Am Mittwoch, 24. Oktober geht es bei der Vortragsreihe zu Vorsorgethemen „Alles geregelt?“ der HAZ und der Sparda-Bank um die Pflege von Angehörigen. Die Rehabilitationspsychologin Katrin Jahns unterstützt den Verein „Wir pflegen“ und wird berichten, dass mehr als 75 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen familiär gepflegt werden. Der Verein engagiert sich für Entlastung. Der Vortrag richtig sich entsprechend vor allem an Angehörige, die sich mit dem Thema Pflege beschäftigen. Ergänzt wird ihr Vortrag durch die Ausführungen von Brigitte Brzeski: Sie hat ihren dementen, körperlich eingeschränkten Ehemann gepflegt und erzählt aus der Sicht einer Betroffenen. Der Vortrag in der Kundenhalle der Sparda-Bank am Ernst-August-Platz beginnt um 19 Uhr. Die Karten kosten 10 Euro und sind in den HAZ-Ticketshops zu haben. Inhaber der AboPlus-Karte und der BankCard der Sparda-Bank erhalten einen Rabatt. Mit etwas Glück können fünfmal zwei HAZ-Leser kostenlos dabei sein. Einfach bis Donnerstag, 18. Oktober, eine Mail mit dem Stichwort „Pflege“ und den Kontaktdaten an die Adresse hannover@haz.de schicken und gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von Jan Sedelies