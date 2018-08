Hannover

Wie verändert immer neuere Technik das Lernen in der Ausbildung und im Studium? Welche neuen Berufsbilder gewinnen mit der Digitalisierung an Relevanz? Wie muss Bildung im 21. Jahrhundert für alle vermittelt und organisiert werden? Und wo und wie finden Arbeitgeber künftig gut ausgebildete Menschen? Diese Fragen stellen sich in Hannover nicht nur Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Es sind Fragen, die für grundlegende Funktionen einer Gesellschaft immens wichtig sind; Fragen, deren Antworten für die Lebensqualität vor Ort entscheidend sind. Die HAZ und die Sparkasse Hannover wollen diesen Fragen in den kommenden Monaten nachgehen. Dafür wird die Veranstaltungsreihe und die Ideen- und Diskussionsplattform „ÜberMorgen“ fortgesetzt. In Stadt und Umland wird es Foren geben, die von aktuellen, redaktionellen Debattenbeiträgen auf einer Multimedia-Seite im Netz (uebermorgen.haz.de) und in der HAZ ergänzt werden.

Im vergangenen Jahr ging es beim „ÜberMorgen“-Projekt unter anderem um Urbanisierung, Mobilität und die Entwicklung des ländlichen Raumes. In diesem Jahr wird zum Beispiel über den Wandel des Arbeitsmarktes diskutiert. So arbeiten der Bundesagentur für Arbeit nach in Hannover etwa 80 Prozent der Beschäftigten in Dienstleistungsbranchen. Es sind genau die Arbeitnehmer, deren Arbeitsfelder sich durch die Digitalisierung massiv verändert werden. Gleichzeitig werden derzeit in der Region fast 21000 Menschen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik ausgebildet. Es scheint, als ob sich die Menschen vor Ort längst auf den digitalen Wandel im Arbeitsmarkt vorbereiten. Wie erfolgreich Stadt und Umland dabei tatsächlich sind und wie sich Bildung selbst dadurch verändern muss, wird Thema bei der „ÜberMorgen“-Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 23. August, sein. Nach einer Einleitung von HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt und dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Hannover, Dr. Heinrich Jagau, diskutieren renommierte Experten über qualifizierte Bildungspolitik, neue Technologien und die Ansprüche an ihren Arbeitsplatz der sogenannten Generation Z. Dabei sind der Bildungsexperte Prof. Gunter Dueck, Microsoft-Führungskraft Tanja Böhm, Start-Up-Gründer Ali Mahlodji, Unternehmer Andreas Sennheiser und Ina May vom Roberta Regio-Zentrum Hannover. Die Moderation übernimmt Mirko Drotschmann, TV- Journalist und YouTube-Star des Kanals „MrWissen2go“.

Die Ankerveranstaltung in der International School Hannover wird an vier weiteren Terminen fortgesetzt. So kommen Experten für Bildung und Digitalisierung nach Langenhagen (11. September), Wennigsen (18. September), Burgdorf (20. September) und ins Stadtteilzentrum Krokus am Kronsberg (27. September). Das Anmeldungsverfahren für die vier Veranstaltungen wird derzeit eingerichtet. Die HAZ-Redaktion verlost für Karten (siehe Kasten).

Die Foren sind aber nur ein Teil der „ÜberMorgen“Reihe. Digital und in der Zeitung bietet die HAZ von nun an verstärkt Themen, die sich um Bildung und Arbeitsmarkt drehen. Die Themen werden grafisch aufgearbeitet. So entsteht auf der „ÜberMorgen“-Seite unter uebermorgen.haz.de ein Archiv der Ideen, das ständig wächst.

Karten gewinnen

Die Veranstaltungsreihe „Übermorgen“ bietet ein etabliertes Gesprächsforum in Hannover und im Umland. Beim Auftakt am Donnerstag, 23. August, in der International School Hannover geht es um neue Technologien, Bildung und die Sorgen der sogenannten Generation Z. Dabei diskutieren Bildungsexperte Prof. Gunter Dueck, Microsoft-Führungskraft Tanja Böhm, Start-Up-Gründer Ali Mahlodji, Unternehmen Andreas Sennheiser und Ina May vom Roberta Regio-Zentrum. Für die geschlossene Veranstaltung verlost die HAZ nun exklusiv zehnmal zwei Karten, die es nicht zu kaufen gibt. Um zu gewinnen, schreiben Sie bis einschließlich Mittwoch, 15. August, eine Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Übermorgen“ und geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Die Gewinner werden rechtzeitig von der Redaktion informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück.

Von Jan Sedelies