Aus der Stadt Döhren - Baubauungsplan für ehemaliges Finanzgericht gebilligt Bezirksrat billigt Bebauungsplan für Neubaukomplex an der Ecke von Peiner Straße und Hermann-Guthe-Straße. Investor plant Anlage mit rund 85 Wohnungen. Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst 2019.

Die Fassadengestaltung des Neubaukomplexes soll sich an die Nachbarhäuser an der Peiner Straße anlehnen. Die drei Kastanien an der Bushaltestelle sollen erhalten bleiben. Quelle: MIchael Zgoll