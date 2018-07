Hannover

Bei einem Streit am Sonnabend zwischen einem Radfahrer und den Insassen eines Audi A 4 in Döhren ist ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der mit zwei jungen Männern besetzte Audi gegen 18.40 Uhr auf der Wiehbergstraße unterwegs. Plötzlich soll der bislang unbekannte Radfahrer unvermittelt vor dem A 4 aufgetaucht sein, so dass der Fahrer des Audis stark bremsen musste.

Die Insassen des Wagens stiegen aus, um den Radfahrer zur Rede zu stellen. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Radfahrer gegen die Front des Autos trat und anschließend flüchtete. Als die jungen Männer aus dem Audi die Verfolgung aufnehmen wollten, setzte sich der Wagen plötzlich in Bewegung und überrollte einen Fuß des 28-jährigen Beifahrers. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Wagens vergessen, die Automatikschaltung des Audis in den Parkmodus zu stellen.

Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere aber zu dem flüchtigen Radfahrer. Er ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,80 Meter groß, blond, etwas kräftiger und trug ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter (0511) 1 09 18 88 entgegen.

Von Tobias Morchner