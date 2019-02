Der Zoll hat die aus dem Siloah-Klinikum in Hannover gestohlenen Endoskope am Flughafen Frankfurt aufgespürt. Das medizinische Gerät im Wert von rund 1,2 Millionen Euro war in Paketen verpackt, die Täter konnten allerdings nicht gefasst werden. Das LKA vermutet eine international agierende Bande.