Aus der Stadt Ermittlungen - Ein Jahr nach der Tat: Überfall auf 52-Jährigen aufgeklärt Die Staatsanwaltschaft Hannover hat es mit einem seltsamen Fall zu tun. Vor etwa einem Jahr wurde in Hannover ein 52-Jähriger von drei Männern überfallen. Das Opfer setzte sich dabei so heftig zur Wehr, dass einer der Täter schwer verletzt wurde. Jetzt scheint der Fall gelöst zu sein.

