Hannover

Eine 66-Jährige ist still und regungslos in ihrem Bett liegen geblieben, während am frühen Dienstag mindestens ein Einbrecher ihre Zimmer durchsuchte. Laut Polizei hatte mindestens ein Täter gegen 3 Uhr ein gekipptes Fenster des Hauses am Sauerwinkel (Oberricklingen) aufgehebelt und suchte nach Wertgegenständen. „Die Hausbewohnerin war durch Geräusche geweckt worden“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. „Zwischenzeitlich betrat sogar ein Täter das Schlafzimmer und leuchtete der Dame ins Gesicht.“ Doch die 66-Jährige behielt die Nerven und stellte sich schlafend.

Unmittelbar nachdem die Einbrecher verschwunden waren, alarmierte die 66-Jährige aber die Polizei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erbeuteten die Unbekannte Schmuck, einen Laptop, ein Handy und Bargeld. „Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg“, sagt Nowak. Deshalb hoffen die Ermittler nun auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Straße gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 27 17 zu melden.

Von Peer Hellerling