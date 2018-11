Hannover

Beamte der Bundespolizei haben einen syrischen Schleuserring zerschlagen. Von den Insgesamt vier Verdächtigen sitzen drei Männer in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen haben bereits gestanden, Landsleute, in der Regel syrische Frauen, von griechischen Flughäfen mit falschen Ausweisen nach Deutschland gebracht zu haben. Dafür sollen die Schleuser den Ermittlungen zufolge je Summen bis zu 2000 Euro kassiert haben.

Speziell ausgebildete Bundespolizisten, die sogenannten grenzpolizeilichen Unterstützungsbeamten Ausland, waren maßgeblich an der Zerschlagung der Schleuserbande beteiligt. Sie werden von Hannover aus in Zivil an griechischen Flughäfen eingesetzt, um in Zusammenarbeit mit den Kollegen vor Ort illegale Einreisebestrebungen zu stoppen. Die Spezialisten stellten im September und Oktober fest, dass vom Flughafen auf der Insel Rhodos mindestens zehn Versuche unternommen wurden, syrische Staatsbürger illegal nach Hannover aber auch nach Leipzig, Hamburg und München zu bringen.

Die Täter gingen dabei immer nach dem gleichen Muster vor. Die jetzt festgenommenen Schleuser versorgten die Ausreisewilligen mit Dokumenten anderer Personen und begleiteten die Flüchtlinge anschließend bis zu ihrem Ziel in Deutschland. „Nach unseren Erkenntnissen sind die Schleuser zehn bis 15 Mal im Monat geflogen“, sagt Frank Steigerwald von der Bundespolizei.

Die weiteren Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft Hildesheim angeschoben worden waren, führten die Polizisten schließlich auf die Spur der Schleuserbande. Am 1. und am 14 November durchsuchten Ermittler die Wohnungen der Verdächtigen in Holzminden, im Landkreis Kyffhäuser, in Oldisleben und in Bad Frankenhausen. Dabei stellten sie Mobiltelefone, Buchungsunterlagen und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Schleusergeld sicher. Unklar ist bislang, ob es weitere Mitglieder der Bande gibt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Von Tobias Morchner