Bei erneuten Kontrollen der Polizei auf der Autobahn 2 haben Beamte in dieser Woche wieder zahlreiche Verstöße geahndet. Allein am Montag und am Dienstag registrierten die Ermittler 645 Fahrzeuge, die sich nicht an ein vorgegebenes Tempolimit von 60 Stundenkilometern hielten.